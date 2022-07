Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine machen sich auf den Weg von Deutschland zurück in ihre Heimat. Obwohl die Kämpfe dort weitergehen.

Vielen von ihnen steigen am Berliner Bahnhof Gesundbrunnen in Züge Richtung Polen. Mit Umstieg in die ukrainische Bahn dauert die Fahrt rund 25 Stunden. Warum gehen Geflüchtete zurück in ein Land, in dem Krieg herrscht? Wieso riskieren sie ihre Sicherheit, während andere Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland bleiben?

Um das Gefühl zerrissen zu werden, trotz aller Hilfe und Unterstützung, geht es in dieser Episode von SPIEGEL Daily. Reporterin Regina Steffens hat dafür mit Jörg Drescher, Leiter des Deutsch-Ukrainischen Forums, gesprochen. Er war zwei Monate in Deutschland und hat es nicht länger ausgehalten: »Ich hatte extreme Sehnsucht nach Hause zu gehen. Deshalb bin ich auch zurück, obwohl hier immer noch Krieg ist.«

Außerdem erzählt die Ukrainerin Iryna Yuferova mit welchen Hürden sie in Deutschland als Geflüchtete zu kämpfen hat: »Wir Ukrainer leben gerade in einem Zwischendrin, in einem Schwebezustand. Unser bisheriges Leben existiert so nicht mehr.«

