So sind freilich lediglich in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern andere Dialekte noch verpönter als das Sächsische. Ausgerechnet in Thüringen steht dabei Thüringisch besonders schlecht im Kurs. Preply mutmaßt gar, die Thüringerinnen und Thüringer könnten wegen ihres Dialekts in einer Identitätskrise stecken, wenn sich fast jeder Vierte am eigenen Dialekt störe. Lässt man mal das Sächsische außen vor, so mögen laut Preply die Einwohner dieser Bundesländer folgende Dialekte kaum:

Schleswig-Holstein: Hessisch

Mecklenburg-Vorpommern: Bairisch

Hamburg: Bairisch

Niedersachsen: Schwyzerdütsch