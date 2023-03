Priorität bei der Körperhygiene hat für die Befragten das Duschen. Rund 40 Prozent gaben an, mindestens einmal am Tag zu duschen oder zu baden. Nur sechs Prozent gaben an, sich einmal in der Woche oder noch seltener unter die Dusche zu stellen.

Für die repräsentative Erhebung wurden im Dezember und Januar 1500 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren befragt.