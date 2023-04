Bei dem Unfall auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza war ihr Wagen in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen. Diese Autos gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Fünf junge Menschen – drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren – sowie ein 60 Jahre alter Fahrer verbrannten in ihren Fahrzeugen. Auch ein 44 Jahre alter Insasse in dem unfallverursachenden Auto überlebte den Crash nicht.

Gedenken geplant

Nach dem Unfall sind weiterhin viele Fragen offen. So machte die Polizei bislang keine Angaben dazu, warum der Unfallverursacher bereits seit 16 Jahren keinen Führerschein mehr besaß. Das Laborergebnis zu seinem möglichen Alkoholkonsum steht bislang ebenfalls noch aus.