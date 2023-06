»Im Durchschnitt gibt es in Kontinentalfrankreich alle zehn Jahre ein solches Beben«, sagte Jérôme Vergne, Seismologe am Institut Terre et Environnement in Straßburg, der Nachrichtenagentur AFP. In der Region sei das zuletzt 1972 in Oléron vorgekommen.

»Ich dachte, der Boden bricht ein«

Erschütterungen waren nach Angaben von Einwohnern von Rennes im Norden bis Bordeaux im Südwesten zu spüren. Sie habe auf dem Bett gelegen und gelesen, als es losging, berichtete in Tours die Studentin Lea Franke. »Ich bin aufgesprungen, die ganze Wohnung hat gewackelt.« Die Erschütterungen hätten mehrere Sekunden gedauert. »Ich hatte totale Angst. Ich wohne im dritten Stock. Ich dachte, der Boden bricht ein.«