In Krisen- und Konfliktgebieten sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Uno-Kinderhilfswerks Unicef mehr als 29 Millionen Babys geboren worden. Das bedeute, dass jedes fünfte Baby weltweit die erste Zeit seines Lebens in Chaos, Konflikt, Unsicherheit und Stress verbracht habe, teilte Unicef in New York mit.

Das führe vielfach dazu, dass die Babys unterernährt und verängstigt seien, viel weinten, schlecht schliefen oder aggressiv würden. Zu den Ländern, in denen Neugeborene besonders schwierige Lebensbedingungen haben, zählen laut Unicef Afghanistan, Somalia, Jemen, Südsudan und Syrien.

"Neben den offensichtlichen direkten Gefahren können die Langzeitfolgen eines solchen Starts ins Leben katastrophal sein", sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. "Was diese Familien brauchen, ist Frieden - aber bis dahin brauchen sie dringend mehr Unterstützung, um mit der Verwüstung um sie herum klarzukommen - 29 Millionen neue Leben und ihre Zukunft hängen davon ab."

Video: So sieht eine Kindheit in Afghanistan aus

Video GMU

Wie sehr Kinder unter Krisen und Konflikten leiden, hatte erst im Mai die Hilfsorganisation Save the Children publik gemacht. Die NGO hatte die Situation für Heranwachsende aus 176 Ländern untersucht und die Ergebnisse in einem Länder-Ranking zusammengefasst, dem Global Childhood Report (hier erfahren Sie mehr dazu).

Dem Bericht zufolge haben weltweit etwa 690 Millionen Heranwachsende derzeit keine Kindheit, die diesen Namen verdient. Katastrophal ist die Lage vor allem in Subsahara-Staaten: Tschad, Niger und die Zentralafrikanische Republik belegen die hintersten Plätze im Ranking. Die zehn Länder mit den wenigsten Punkten liegen allesamt in Afrika.

In Krisen- und Konfliktgebieten gibt es dem Bericht zufolge insgesamt keine Fortschritte. "Die Zahl der Kinder, oder aufgrund von Konflikten gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, ist seit dem Jahr 2000 sogar deutlich gestiegen", heißt es.

Mehr als die Hälfte der Geflüchteten weltweit sind demnach Heranwachsende, obwohl sie nur 30 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. "In einer Welt, in der Ressourcen, Wissen und Technologien im Überfluss vorhanden sind", schrieb die Hilfsorganisation, "dürfen wir es nicht hinnehmen, dass heute immer noch zahllose Kinder Not leiden."