Bruch von Rückhaltebecken drohte

Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. »Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden«, teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises mit. In der Stadt Neuwied drohte laut Katastrophenschutz zudem ein im Bau befindliches Regenrückhaltebecken zu brechen, »wodurch eine Gefahr für in der Nähe gelegene Wohnhäuser bestand«. Bäche traten über die Ufer, Dächer wurden teilweise abgedeckt.