Unwetter in Deutschland Feuerwehr rückt zu zahlreichen Einsätzen aus

In der Nacht hat es in Teilen Deutschlands kräftige Gewitter und Starkregen gegeben. Sturmböen, Hagel und Starkregen lösten in mehreren Städten Feuerwehreinsätze aus.

In Mecklenburg-Vorpommern musste die Feuerwehr zwei Brände nach Blitzeinschlägen löschen. Das teilte die Polizei Rostock mit. In Bresegard habe der Dachstuhl eines reetgedeckten Fachwerkhauses Feuer gefangen. Das leerstehende Gebäude sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden werde auf 130.000 Euro geschätzt.

In Weitendorf bei Laage geriet demnach ein Einfamilienhaus in Brand. Eine Person sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut NDR 1 fielen am Schweriner Schloss innerhalb kürzester Zeit 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter - so viel wie sonst in einem Monat. Der "Schweriner Volkszeitung" zufolge liefen zahlreiche Keller, Wohnungen und Geschäfte voll.

Auch in Rostock soll es Dutzende Einsätze der Feuerwehr gegeben haben. Bereits am Dienstag hatte es dort schwere Gewitter gegeben.

Laut Feuerwehr musste in Hamburg Regenwasser aus Gebäuden und Straßenunterkünften abgepumpt werden. Einsatzkräfte entfernten durch Regen und Wind herabgefallene Äste und Baumkronen von Fahrbahnen, Autos und Häusern.

Im niedersächsischen Delmenhorst behinderten Wassermassen den Verkehr. Im Landkreis Oldenburg rückte die Feuerwehr ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen aus.

Wie bereits in den letzten Tagen entwickeln sich auch heute wieder in der schwül-warmen Luft #Gewitter.



Besonders im rot umrandeten Bereich besteht eine erhöhte #Unwettergefahr durch eng begrenzt heftigem #Starkregen. Auch Hagel und Sturmböen können mit von der Partie sein. /V pic.twitter.com/EpRWer3sK8 — DWD (@DWD_presse) August 29, 2019

Auch am Vormittag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Norden und Westen noch teils kräftige Gewitter geben - vereinzelt auch mit Hagel und Sturmböen.

Nachmittags und am Abend kann es erneut zu einzelnen Gewittern kommen. In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter laut DWD langsam ab. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei 12 bis 17 Grad. Der Freitag wird es demnach vielerorts wieder heiter. Südlich des Mains könne es zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen, bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.