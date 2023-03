Anders als noch das Amtsgericht Wolfratshausen kamen die Münchner Richter in dem Berufungsstreit so zum Schluss: Ein Verstoß gegen das Wohnungseigentumsgesetz liegt vor. Um zwischen den zerstrittenen Nachbarn zu befrieden, stellten sie schließlich auf die Häufigkeit des Grillens ab – und haben nun Regeln erlassen, die für vergleichbare Nachbarschaftsstreitigkeiten in ganz Deutschland Symbolkraft haben könnten: Der Nachbar darf nur noch einmal pro Woche grillen.

Bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld drohen

Konkret wird ihm angesichts von Wiederholungsgefahr in dem Urteil verboten, »an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Wochenende (Samstag und Sonntag) oder an zwei aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen und insgesamt mehr als viermal im Monat zu grillen«. Andernfalls drohen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder bis zu sechs Monate Ordnungshaft.