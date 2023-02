»Was wir an unseren Kontrollpunkten sehen, spiegelt das wider, was wir in der Gesellschaft sehen, und in der Gesellschaft tragen heutzutage mehr Menschen Schusswaffen«, sagte David Pekoske von der Transportation Security Administration. Wenn man von den Coronajahren absieht, ist die Zahl der an den Sicherheitskontrollen entdeckten Waffen seit 2010 demnach stetig gestiegen.

Bei den Erwischten handelte es sich Experten zufolge in der Regel nicht um potenzielle Flugzeugentführer, sondern um Waffenbesitzer, die schlicht aus Nachlässigkeit nicht daran gedacht hätten, dass sie noch mit Revolver oder Pistole unterwegs seien. Die Fachleute warnen allerdings: Selbst eine einzige Waffe in den falschen Händen könne in einem Flugzeug eine große Gefahr darstellen.