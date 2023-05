2015 wurde Brad Ryan erstmals von seiner Großmutter inspiriert. »Als ich erfahren habe, dass sie die große Wildnis Amerikas – die Wüsten, die Berge, die Ozeane oder was auch immer – noch nie gesehen hatte, dachte ich, das wäre etwas, was mich verfolgen würde, wenn ich nichts unternehme«, so Ryan gegenüber CBS News .