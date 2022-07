12.000 Dollar für eine Skizze des Münchner Opernhauses

Insgesamt umfasst der Auktionskatalog 773 Einträge. Neben Schmuckstücken, Uniformen, Fotos und Plakaten sind auch Zeichnungen dabei, die Hitler zugeschrieben werden. Eine Skizze des Münchner Opernhauses wird etwa »als Adolf-Hitler-Stück der Superlative« angepriesen, das derzeitige Gebot liegt bei 12.000 US-Dollar.

Auch für die »Gauleiter«-Edition des Propaganda-Buchs »Mein Kampf« wird ein stattlicher Preis aufgerufen. Der Wert von Hitlers »letztem Brief an Deutschland« wird sogar auf bis zu 80.000 Dollar geschätzt. In der vergilbten Abschrift eines Telegramms vom 24. April 1945, die Schlacht um Berlin war bereits in vollem Gange, teilte Hitler demnach mit: »Ich bleibe in Berlin«.