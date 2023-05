Wilmot schrieb zu seiner Entlassung in bei Facebook: »Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich bin, dass ich das Privileg habe, für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten, auch wenn es mich meinen Job kostet.« Und weiter: »Wenn jemand von Ihnen jemals in einer Situation ist, in der Sie glauben, dass Ihr Arbeitgeber Sie auffordert, etwas Ungerechtes oder Unmoralisches zu tun, wenden Sie sich bitte an mich und andere, um Ermutigung und Stärkung zu erhalten.«

Ein offener Brief von Ehemaligen der Universität, der fast 600 Unterschriften erhielt, kritisierte die Entlassungen als Teil einer negativen Entwicklung an der Universität. In dieser seien offene Diskurse und der Respekt vor unterschiedlichen Ansichten früher möglich gewesen. Als weiteres Negativbeispiel wurde die kürzliche Schließung eines multikulturellen Studentenzentrums genannt.