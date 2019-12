USA Jugendlicher Bergsteiger stürzt 150 Meter in die Tiefe - und überlebt

Im US-Bundesstaat Oregon ist ein 16-jähriger Bergsteiger 152 Meter in die Tiefe gestürzt und hat überlebt. Offenbar brach er sich lediglich ein Bein.

Der Jugendliche war mit einer Gruppe Wanderer unterwegs, als er in die Tiefe stürzte. Der Notruf ging laut dem örtlichen Sheriff um neun Uhr morgens ein. Das Rettungsteam brauchte bis zum frühen Nachmittag, um die Unfallstelle auf 3200 Meter Höhe zu erreichen. Die Helfer schienten das Bein des Verletzten, allerdings dauerte es noch weitere vier Stunden, um den Jugendlichen zu bergen und medizinisch zu versorgen.

In den vergangenen zwanzig Jahren kamen Dutzende Menschen am Mount Hood ums Leben. Oft, weil sie kein GPS-Gerät mit sich führten und bei Zwischenfällen dem Rettungsdienst ihre genaue Position nicht angeben konnten. Auch die Gletscherspalten sind bei eisigen Bedingungen eine Gefahr, immer wieder stürzen Menschen dort ab. Im Dezember 2006 hatte sich ein 48-jähriger Texaner in Gipfelnähe per Handy bei seiner Familie gemeldet und erzählt, dass er verletzt sei und seine Freunde Hilfe holen wollten. Die Leiche des Mannes wurde später in einer Schneehöhle gefunden, von seinen Begleitern fehlte jede Spur.

Der Vulkan ist auch im Sommer schneebedeckt und mit seinen 3.426 Metern der höchste Berg in Oregon. Er liegt etwa 70 Kilometer östlich von Portland und zählt zu den meistbestiegenen Bergen der Welt. Mehr als 10.000 Menschen machen sich jedes Jahr auf den Weg zum Gipfel.