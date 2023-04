Der nun abgewählte Name ging nicht etwa auf die deutschen Nationalsozialisten, sondern auf einen mittlerweile ausgestorbenen Ort zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Namen »Swastika« erhielt. Denn in dem Ort hatte es einen Viehzüchter gegeben, der seine Kühe mit einem Brandzeichen in Form eines Hakenkreuzes markiert hatte.