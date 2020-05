Polizeikontrolle in den USA Fünfjähriger fährt mit Auto der Mutter über den Freeway - um sich einen Lamborghini abzuholen

Drei Dollar hatte der Junge in der Tasche und wollte in Kalifornien einen Lamborghini kaufen. Die US-Polizei beendete die Fahrt des Fünfjährigen in Utah, bei der er mit dem Wagen über die Autobahn kroch.