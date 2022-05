Hollywoodstar Matthew McConaughey, 52, hat nach dem Massaker an einer Grundschule in seiner texanischen Heimatstadt Uvalde mehr Einsatz im Kampf gegen Waffengewalt gefordert.

»Dies ist eine Epidemie, die wir in den Griff bekommen können, und unabhängig davon, auf welcher parteipolitischen Seite wir stehen, wissen wir alle, dass wir es besser machen können. Wir müssen es besser machen«, schrieb der Oscar-Preisträger von 2014 (»Dallas Buyers Club«) auf Twitter. Man müsse Maßnahmen ergreifen, damit niemand das erleben müsse, was die Eltern in Uvalde und andere Angehörige davor durchgemacht hätten.