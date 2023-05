Was wird an Christi Himmelfahrt tatsächlich gefeiert?

Gläubige feiern an dem Tag, dass Jesus zu »seinem Vater«, also Gott, zurückgekehrt ist. Himmelfahrt ist ein theologischer Begriff und meint, dass Jesus auferstanden ist. Doch während die Auferstehung zuvor an Ostern gefeiert wird, geht es an Christi Himmelfahrt um die »Erhöhung« von Jesus. Das Fest soll damit an die theologische Aussage erinnern, dass Jesus mit der Himmelfahrt nun »zur Rechten Gottes« sitzt, wie es im Glaubensbekenntnis heißt .