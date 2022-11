Das sagte Ladaria in der vorigen Woche den deutschen Bischöfen bei einem Treffen in Rom. Die Rede des Spaniers wurde am Donnerstag von der Vatikanzeitung »Osservatore Romano« veröffentlicht. Die deutsche Version findet sich bei »Vatican News« .

Gefahr einer Kirchenspaltung befürchtet

Ladaria äußerte sich auch zum Thema Missbrauch in der Kirche. Er sagte, es verstehe sich von selbst, dass alles getan werden müsse, um weiteren Missbrauch an Minderjährigen durch Kleriker zu verhindern. Auf der anderen Seite mahnte er jedoch, dass die Kirche nicht per se als eine Organisation bewertet werden dürfe, die Missbrauch hervorbringe. Diesen Eindruck erwecke der synodale Weg.