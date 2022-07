Überreicht wurden diese Spenden in drei Tranchen und in Form von 500-Euro-Bündeln, die einmal in einem Koffer, einmal in einer Reisetasche und einmal in einer Einkaufstasche des Londoner Edelkaufhauses Fortnum & Mason verpackt gewesen seien. Richtig, gab PWCF auch in diesem Fall zu, aber alles sei auch korrekt als Spende verbucht worden, nichts an diesen Vorgängen sei illegal gewesen.

Das Gesamtbudget, das PWCF an Wohltätigskeitsunternehmungen ausschüttet, liegt bei circa drei Millionen Pfund im Jahr. Sowohl die Spenden aus Katar, als auch die der Bin-Laden-Familie hatten für PWCF also eine signifikante Höhe. Ende Juni berichtete die »Times«, die für Wohltätigkeitsorganisationen zuständige Aufsichtsbehörde prüfe, ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Am 20. Juli gab die BBC in dieser Hinsicht Entwarnung: Ein Verfahren werde nicht eingeleitet . Der Bericht behauptet zudem, es sei auch »nur« um 2,5 Millionen Pfund gegangen.