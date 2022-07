Sie werde roten Eichhörnchen dabei helfen, »wieder in ihre natürlichen Lebensräume zurückzukehren«, sowie »den britischen Wald schützen und die Artenvielfalt vergrößern«.

Grauhörnchen 1870 nach Großbritannien eingeführt

Hintergrund der Maßnahme ist die seit Jahrzehnten andauernde Ausbreitung der Grauhörnchen in Großbritannien und die damit verbundene Verdrängung roter Eichhörnchen. Die eigentlich in Nordamerika heimischen Grauhörnchen waren in den 1870er-Jahren erstmals nach Großbritannien eingeführt worden und gewannen dort rasch die Oberhand. Zudem bedrohen die Grauhörnchen junge Bäume, da sie deren Rinde abziehen und sie dadurch schwächen und abtöten.