Sanitäterin über Verletztenzahlen in Lützerath »Wir haben gegebenenfalls missverständlich formuliert«

Die Demo-Sanitäterin Iza Hofmann berichtete von lebensgefährlich verletzten Protestierenden in Lützerath. In den Krankenhäusern kamen die nie an. Hier erläutert sie, wie es zu den Aussagen kam.

Ein Interview von Tobias Großekemper