Verschollenes Tauchboot »Titan« Der Sauerstoff reicht rechnerisch bis 13.08 Uhr

Weitere Schiffe auf dem Weg ins Suchgebiet

Jaffe, der bereits an der Suche nach dem Wrack der »Titanic« 1985 beteiligt war, hat dennoch zumindest ein Fünkchen Hoffnung, mithilfe eines französischen Spezialschiffs samt Tauchroboter bei der Suche doch noch weiterzukommen. Die Gebiete, in denen nach der »Titan« gefahndet wird, wurden unterdessen stark ausgeweitet. Die Herausforderung ist riesig: Der Innenraum des 6,70 Meter langen Tauchboots ist etwa kaum größer als der einer auf der Seite liegenden Aufzugkabine.

Die US-Küstenwache spricht dennoch weiterhin von einer Rettungs- und nicht von einer Bergungsmission. Laute hatten am Dienstagabend und am Mittwochmorgen Hoffnungen geschürt, das Tauchboot mit den Insassen zu finden. Die Geräusche sollen einem internen Memo der US-Regierung zufolge in regelmäßigen Abständen aufgetreten sein – doch sie ließen sich laut Suchkoordinator Jamie Frederick zunächst keinen Menschen zuordnen. Er sagte: »Wir wissen nicht, was das ist.«