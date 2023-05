Verschwörungsideologische Szene Circus Krone will Einnahmen aus Auftritt von Daniele Ganser spenden

Der 50-jährige Historiker, der einst über Nato-Geheimtrupps während des Kalten Krieges promovierte, hat in den vergangenen Jahrzehnten eine erstaunliche, nun ja, Karriere hingelegt. Ganser wird von vielen in der verschwörungsideologischen Szene gefeiert, er vertritt krude Thesen zu den Anschlägen vom 11. September 2001 oder zur Coronapandemie. In München will er an diesem Donnerstagabend zu diesem Thema sprechen: »Warum ist der Ukrainekrieg ausgebrochen?«