In einer malerischen Hochlandregion Vietnams soll eine gigantische Brücke mit einem Boden aus Glas zusätzliche Touristen anlocken. Sie ist die wahrscheinlich längste Brücke ihrer Art und soll nun eingeweiht werden.

»Wir haben bereits ein Dossier eingereicht, damit die Brücke ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wird«, teilte Mai Tri Tue mit, Vizedirektor der örtlichen Tourismusbehörde im Bezirk Moc Chau. Bisher ist dort eine 526 Meter lange Glasbrücke in der chinesischen Provinz Guangdong als Weltrekordhalter eingetragen. Sie war erst 2020 eröffnet worden.

Die Glaskonstruktionen wurden in den vergangenen Jahren insbesondere in China immer beliebter bei Touristen. Seit 2016 wurden bereits Dutzende Brücken mit Glasboden gebaut, vergangenes Jahr kam es an einer von ihnen zu einem gefährlichen Zwischenfall: Starker Wind wehte mehrere Bodenplatten fort, ein Mann konnte sich nur kriechend retten.