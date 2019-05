Gerichtsentscheid in Frankreich Koma-Patient muss weiter behandelt werden

Nachdem französische Ärzte die künstliche Ernährung des französischen Wachkomapatienten Vincent Lambert beendet haben, hat ein Gericht in Paris die Wiederaufnahme der lebenserhaltenden Maßnahmen angeordnet. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Ärzte im Uniklinikum Reims hatten am Montagmorgen und damit nur wenige Stunden vor dem Urteil die Behandlung Lamberts gestoppt. Der Entscheidung war ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen. Die Eltern des 42-jährigen Lambert wollten den Tod ihres Sohnes mit aller Macht verhindern und gingen gegen die Entscheidung vor - erfolglos. Erst am Nachmittag hatte auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen neuerlichen Antrag der Eltern zurückgewiesen.

Das Pariser Berufungsgericht wies die Behörden nun jedoch laut AFP an, "alle Maßnahmen" zu ergreifen, um Lambert am Leben zu halten. In der Entscheidung verwies das Gericht auf entsprechende Forderungen des UN-Ausschusses zum Schutz der Rechte von Menschen. Die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr müssten aufrecht erhalten werden, urteilte das Pariser Berufungsgericht nach Angaben des Senders Franceinfo.

Lambert war vor rund zehn Jahren bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu. Seitdem befindet er sich in einem vegetativen Zustand.

In Deutschland gilt das Einstellen künstlicher Ernährung als passive Sterbehilfe, die nicht strafbar ist. Voraussetzung dafür ist jedoch der ausdrückliche Wille des Patienten. Seit 2009 können Bürger in einer Patientenverfügung im Vorhinein schriftlich festlegen, ob und wie sie in bestimmten Situationen medizinisch behandelt werden möchten.