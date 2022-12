»Beide Namen sind schon länger in den Top Ten«, sagte Bielefeld der Nachrichtenagentur dpa. Gleichzeitig ist ein neuer Name unterwegs in die Spitzengruppe. »Aufsteiger unter den Top-Namen ist der Jungenname Theo. Der ist in den letzten Jahren stetig an die Spitze gestiegen und jetzt schon auf Platz sechs.«