Eltern in Deutschland haben ihre neugeborenen Babys 2021 am häufigsten Emilia und Noah genannt. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Damit sind die Spitzenreiter der populärsten Erstnamen dieselben wie bereits im Vorjahr. Bei den Mädchen landete 2021 Hannah/Hanna auf Platz zwei, gefolgt von Sophia/Sofia. Bei den Jungen erreichten Matteo beziehungsweise Mateo (jeweils mit oder ohne h) und Leon die weiteren Podiumsplätze.