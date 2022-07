»Wir haben das Feuer noch nicht im Griff«, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Seit Donnerstag wütet das Feuer in den Cevennen im Département Gard, etwa 70 Kilometer von dem bekannten Aquädukt Pont du Gard entfernt. Ein Dorf in der beliebten Urlaubsregion konnte in letzter Minute vor den Flammen geschützt werden.

Auch an etlichen anderen Stellen in Südfrankreich kämpften die Feuerwehren gegen nach anhaltender Trockenheit auflodernde Brände in der Natur. Am Stadtrand von Arles waren 120 Feuerwehrleute mit Löschflugzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz. Acht Wohnhäuser seien durch die Flammen zerstört worden, ebenso wie Lagerbestände von Firmen in einem Industriegebiet und Fahrzeuge mehrerer Autohändler, berichtete die örtliche Zeitung »La Provence«.