Am heutigen Dienstag trat die Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-Kreis in Kraft. Dort heißt es unter Verweis auf den Geltungsbereich Walldorf Süd: »Ab sofort bis einschließlich 31. August, und danach – bis zum Jahr 2025 – im Zeitraum vom 01. April bis einschließlich 31. August, ist der Freigang von Katzen, die im Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung gehalten werden, durch deren Halter*innen zu unterbinden.« Zwischen April und August brütet die Haubenlerche.

Das Opfer: Die Haubenlerche will in Ruhe brüten

Jeder Jungvogel zählt

Zur Begründung heißt es, die Haubenlerche sei vom Aussterben bedroht. In Walldorf gebe es nur noch drei Brutpaare, für die lokalen Populationen bestehe ein »sehr hohes Aussterberisiko«. Trotz Maßnahmen in den vergangenen Jahren seien die Haubenlerchen nicht ausreichend geschützt. Die hohe Dichte an frei laufenden Katzen in dem Gebiet ist der Verfügung zufolge eine Gefahr für die Vögel. Insbesondere flugunfähige Jungvögel würden immer wieder Katzen zum Opfer fallen. Es komme aber »für den Fortbestand der Art auf das Überleben jedes einzelnen Jungvogels an«.