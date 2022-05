Der Rabbiner und Universitätsprofessor Walter Homolka hat angekündigt, die aktive Ausübung seiner Aufgaben in der Jüdischen Gemeinschaft und an der Universität Potsdam ruhen zu lassen. Die Kanzlerin des Abraham Geiger Kollegs schickte dem Kollegium eine entsprechende Stellungnahme Homolkas per E-Mail, das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Bericht der »Welt« über mindestens einen Fall sexualisierter Belästigung durch eine Lehrkraft gegenüber einem Studenten des Kollegs im Jahr 2019.

»Angesichts der heute in der Presse erhobenen Anschuldigungen möchte ich meiner persönlichen Betroffenheit Ausdruck verleihen. Es tut weh, solche Dinge lesen zu müssen«, heißt es in Homolkas Statement aus dem Kolleg. Er habe sein gesamtes Leben in den Dienst des liberalen Judentums gestellt und versucht, »Möglichkeiten zu fördern, um sich angstfrei und kreativ mit der jüdischen Tradition auseinanderzusetzen zu können und sich vielfältig in das jüdische Gemeindeleben einzubringen«.

Auf die Vorwürfe ging er nicht im Detail ein. »Alles Engagement findet auch Gegner, denen nicht gefällt, was man bewegt«, heißt es stattdessen. »Auf das Verhalten mir nahestehender Menschen habe ich jedoch keinen Einfluss und möchte ihn auch nicht haben. Menschlich betroffen bin ich, wenn dies mein Engagement und meine Arbeit diskreditiert.« Seine Aufgaben wolle er bis zur Klärung des Sachverhalts ruhen lassen. Laut Uni Potsdam soll eine sechsköpfige Kommission die Vorwürfe prüfen.

Mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet Walter Homolka ist Rektor und Geschäftsführer des von ihm mitgegründeten Abraham Geiger Kollegs, welches zur Universität Potsdam gehört und wo seit mehreren Jahren Rabbiner und Kantoren ausgebildet werden. Homolka hat viele einflussreiche Positionen inne, er ist etwa stellvertretender geschäftsführender Direktor der School of Jewish Theology der Universität Potsdam, Vorsitzender der nicht-orthodoxen »Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland« (ARK) oder Vorsitzender der »Union Progressiver Juden«. Homolka ist ebenfalls Gründer und Geschäftsführer des Zacharias Frankel Colleges, ein weiteres An-Institut der Universität Potsdam, an dem Rabbiner ausgebildet werden. Das »Rabbinical Cabinet des Zacharias Frankel College« berät zur Stunde, wie man Gefahr oder Schaden von der Institution abwenden kann, wie aus einer ebenfalls internen E-Mail hervorgeht. Bereits am Mittag hatte die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover eine unabhängige und vollumfänglich Aufklärung der Vorwürfe gefordert sowie den Rücktritt Homolkas von all seinen Ämtern.

In den vergangenen Jahren wurde Walter Homolka mit etlichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.

Das Abraham Geiger Kolleg ist eine der wenigen liberalen Ausbildungsstätten für Rabbiner in Europa. Es wird bundesweit vielfach gefördert, unter anderem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.