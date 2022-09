Man konnte schon zu Coronazeiten beobachten, wie die Deutschen Toilettenpapier horteten. Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine waren plötzlich die Regale mit Speiseöl leer. Nicht, weil diese Dinge wirklich knapp waren, sondern weil die Deutschen Sorge hatten, dass sie knapp werden könnten und sie deshalb horteten. Warum lässt sich so ein starkes Land, das schon so viel überstanden hat, dermaßen verunsichern? Woher diese Angst?