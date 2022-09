Der Gouverneur kündigte an, mindestens eine Wasseraufbereitungspumpe solle Anfang nächster Woche repariert werden. Wann die Wasserversorgung in der ganzen Stadt wiederhergestellt ist, lässt sich damit jedoch noch nicht absehen. Criswell sagte am Sonntag: »Ich denke, es ist noch zu früh, um das zu sagen.« Dies werde schrittweise geschehen.

Wassersystem versagt schon seit Jahren

Die Geduld der Menschen in der Stadt ist jedoch längst ausgereizt. Denn die Wasserprobleme sind keineswegs neu, wie neben vielen anderen Menschen in Jackson auch die Chefin des Katastrophenschutzes kritisiert. »Es gibt viele Infrastrukturschäden, die schon seit vielen Jahren bestehen«, so Criswell.