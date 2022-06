Laut einer Pressemitteilung des Naturhistorischen Museums in Wien kreuzte am Freitag um 2.10 Uhr der zu diesem Zeitpunkt noch rund 120 Kilogramm schwere Meteorit in etwa 90 Kilometern Höhe den Nachthimmel über der Steiermark. (An dieser Stelle sei ein wenig Meteoriten-Nerdkontext erlaubt: Genau genommen war der Brocken im Flug noch ein Asteroid. »Meteorit« wird nur das genannt, was auf der Erde ankommt.)