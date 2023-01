Am Abend ist es in der Nähe des Bahnhofs Wendlingen nahe Stuttgart zu einem tödlichen Zusammenstoß gekommen. Ein Pferd hielt sich im Gleisbereich auf und wurde gegen 18 Uhr von einem Zug erfasst, wie die Bundespolizei mitteilte. Pendler rund um den Bahnhof müssen am Abend Verzögerungen in Kauf nehmen. Das Tier sei bei dem Zusammenprall ums Leben gekommen, außerdem sei ein Reisender in dem Zug leicht verletzt worden.