Wetter am Wochenende Heiß, heiß, Baby!

Am heutigen Freitag können viele Menschen in Deutschland nach der Hitze der vergangenen Tage durchatmen. Doch die Pause ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nur von kurzer Dauer. Am Wochenende soll es mit Temperaturen von bis zu 39 Grad erneut heiß werden.

Der wärmste Tag wird laut DWD der Sonntag, am Samstag sollen die Spitzenwerte nur leicht darunter liegen. Am Freitag lässt sich die Temperatur zumindest in einigen Teilen des Landes noch verhältnismäßig gut aushalten.

An der Nordsee erwartet der DWD Temperaturen um die 20 Grad, in anderen Teilen Norddeutschlands wird es mit 27 Grad schon deutlich wärmer. Bundesweit sollen die Thermometer am Freitag die höchsten Temperaturen in der Mitte und im Süden des Landes anzeigen - mit 28 bis 33 Grad.

42 Grad in Frankreich

Bereits zu Wochenbeginn hatten viele Menschen in Deutschland unter der Hitze gelitten. Im baden-württembergischen Wutöschingen wurde es mit 36,1 Grad auch am Donnerstag noch mal richtig heiß. Bereits am Mittwoch war mit 38,6 Grad der bisherige Temperaturrekord für Juni geknackt worden. Der bisherige Höchstwert für diesen Monat war 1947 im baden-württembergischen Bühlertal mit 38,5 Grad gemessen worden.



Auch Frankreich herrschen seit Anfang der Woche extrem hohe Temperaturen. In Grospierres im Département Ardèche wurden 42 Grad gemessen, teilte der Wetterdienst Météo-France mit. Das bescherte dem Land einen neuen Temperaturrekord für Juni.

Selbst in den Schweizer Alpen war das Wetter warm: In Engelberg sonnten sich Touristen mit nacktem Oberkörper auf dem Berg - unter den Füßen hatten sie noch die Schneereste des vergangenen Winters.

Städtetag: Bürger sollen Wasser sparen

Der neue Juni-Rekord für Frankreich dürfte nach Einschätzung des Wetterdiensts nur von kurzer Dauer sein. Am Freitag werde es in der Region voraussichtlich noch heißer, sagte eine Sprecherin. Der Allzeit-Temperaturrekord für Frankreich liegt bei 44,1 Grad, er stammt aus dem Jahr 2003.

Die Kommunen in Deutschland fordern die Bürger angesichts von Hitze und Trockenheit derweil zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser auf. "Aufgrund der steigenden Wassernachfrage in Hitzeperioden, die auch durch einen erhöhten Verbrauch in der Landwirtschaft verstärkt wird, sollte auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Trinkwasser hingewirkt werden", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Verbraucher sollten demnach abwägen, ob der Wasserverbrauch auch wirklich erforderlich sei, etwa bei der Gartenbewässerung. In Deutschland würden jedoch auch bei langanhaltenden Trockenperioden und großer Hitze "keine flächendeckenden Versorgungsengpässe bei Trinkwasser" drohen, sagte Landsberg.