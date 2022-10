Wetter am Wochenende Comeback des Sommers mit bis zu 27 Grad

Rekord liegt bei 28,6 Grad

Hinter den milden Herbsttemperaturen steckt laut Wetterdienst der Klimawandel. Anders als weite Strecken über den Sommer hinweg ist das Wetter diesen Herbst wohl nicht zu trocken. In Deutschland kann es in den letzten Oktobertagen auch noch ab und an regnen oder gewittern.

Auch von den Rekordwerten für Ende Oktober sind die prognostizierten Temperaturen noch ein klein wenig entfernt: Die höchste in Deutschland im letzten Drittel des Oktobers je gemessene Temperatur liegt bei 28,6 Grad – und wurde am 26. Oktober 2006 in Emmendingen-Mundingen (Baden-Württemberg) erreicht. »Dieser Wert wird aller Voraussicht nach dann doch verfehlt«, sagte der DWD-Meteorologe. Ab 25 Grad sprechen Meteorologen aber immerhin schon von einem Sommertag.