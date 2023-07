Bei jeder Menge Sonnenschein und Höchstwerten von 28 bis 35 Grad dürfte es bereits am Samstag viele Menschen an die Küste, die Seen oder ins Freibad ziehen. Sportliche Aktivitäten sollten angesichts von Hitze und Sonne allerdings in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegt werden, rieten die Meteorologen. Vereinzelt kann es am Samstag zu Hitzegewittern in den Bergen im Südwesten und am Alpenrand kommen.