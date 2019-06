Hitzewarnung des Wetterdienstes Heißer Osten

Die gefühlten Temperaturen sollen zwischen 32 und 38 Grad liegen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starker Wärmebelastung in Teilen Ostdeutschlands sowie am Oberrhein im Südwesten Deutschlands gewarnt. Neben Sonnenschein droht den Angaben zufolge auch dicke Gewitterluft.

"In den vorangegangenen Tagen war es zwar auch heiß, da sorgten aber noch kühlere Innenräume für einen Abkühlungseffekt", sagte ein Sprecher. Inzwischen seien die Gebäude teils so erwärmt, dass eine höhere Wärmebelastung wahrgenommen werde, teils sei die Luft feuchter und schwüler. Am Abend rechnete der DWD dann vor allem im Nordwesten Deutschlands mit unwetterartigen Gewittern.

Während es am Mittwoch in den Gewitterregionen - also im Nordwesten Deutschlands - stark bewölkt mit Temperaturen von 25 bis 29 Grad sein dürfte, rechnen die Meteorologen im Rest des Landes mit viel Sonne und 30 bis 35 Grad.

Hunderte Hektar brennen in Brandenburg

Für Nordrhein-Westfalen warnte der DWD für Dienstagabend und die Nacht zu Mittwoch vor neuen Unwettern. Betroffen seien vor allem die grenznahen Regionen, also die Eifel und das westliche Münsterland. Lokal seien Hagel, Starkregen und Orkanböen oder sogar einzelne Tornados möglich. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Unwetter in Nordrhein-Westfalen zu Problemen geführt, der Bahnverkehr wurde stark beeinträchtigt. In Brandenburg maß eine Station zu Wochenbeginn 35,1 Grad - laut DWD Rekord im laufenden Jahr.

Am Donnerstag ist nun mit einer Abkühlung zu rechnen. Im Westen ist es meist trocken mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad, im Osten klettert das Thermometer noch einmal auf 24 bis 30 Grad. Am Nachmittag kann es zu teils kräftigen Gewittern und örtlichen Unwettern vom Erzgebirge bis zur Ostsee kommen.

Der Waldbrand in Jüterbog hat sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar ausgebreitet. Die Winde drehten ständig. Das erschwere die Arbeiten vor Ort. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe derzeit nicht. Dennoch sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben.