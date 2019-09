Temperaturen unter 20 Grad Schluss mit Spätsommer

Nach dem spätsommerlich-warmen Wochenende erwartet Deutschland in der neuen Woche deutlich kühleres Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte bis zur Mitte der Woche bundesweit Höchstwerte von kaum noch 20 Grad voraus.

Besonders nachts werde es kalt, so DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. In Tallagen im Süden könne es dann sogar zu Bodenfrost kommen. Grund ist Tief "Ignaz", das von Skandinavien aus über Deutschland zieht.

Der Montag beginnt der Vorhersage zufolge nördlich von Mosel und Main stark bedeckt, zeitweise fällt Regen. Im Süden hingegen soll es zum Teil noch länger sonnig bleiben. Die Höchstwerte erreichen im Norden 15 bis 20, in der Südhälfte noch 20 bis 28 Grad.

Am Dienstag herrscht laut DWD ein Mix aus Sonne und Wolken, am längsten soll die Sonne noch im Südwesten scheinen. Für den Norden und Osten Deutschlands wird wechselhaftes Schauerwetter erwartet. Die Temperaturen sinken hier auf 14 bis 18 Grad, sonst auf maximal 18 bis 25 Grad. Der Wind frischt gerade im Norden ordentlich auf, an den Küsten und im Gebirge sind auch Sturmböen möglich.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen am Ober- und Hochrhein wieder mehr als 20 Grad erreichen. In der Nordhälfte bleibt es regnerisch und ungemütlich.