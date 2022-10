Der bisherige Rekord in der dritten Oktoberdekade wurde am 24. Oktober 1966 in Lahr in Baden-Württemberg mit 16,7 Grad aufgestellt. »Das zeigt, dass wir gerade einen extrem milden Oktober erleben«, sagte Friedrich. Sobald die Temperaturen zwischen 18 und 6 Uhr nicht unter 20 Grad sinken, sprechen Meteorologen von einer Tropennacht.

Ab Sonntag auch im Norden wärmer

In den kommenden Tagen soll es weiterhin mild bleiben. Vor allem im Süden Deutschlands können sich Sonnenhungrige und Ausflügler auf ein sommerliches Wochenende einstellen. Dort wird es am Samstag laut Wetterdienst mit 20 bis 25 Grad auch am wärmsten.