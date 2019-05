Mehr als 20 Grad Sonnenbrille und Regenschirm - ein Wettermix am Wochenende

Am Wochenende wird es wieder spürbar wärmer: Am Samstag und am Sonntag liegen die Temperaturen bei mehr als 20 Grad. Doch trocken bleibt es wahrscheinlich nicht, es drohen zudem Gewitter.