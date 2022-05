Nach sonnigen Tagen startet die Woche derzeit an vielen Orten in Deutschland mit Schauern und Gewittern. Zwar soll sich das Wetter in den folgenden Tagen wieder beruhigen, doch aus Nordafrika kommt ein neues Wetterphänomen auf Deutschland zu: Staub aus der Sahara .

Nach Angaben des europäischen Atmosphärendienstes Copernicus, bewegt sich derzeit eine große Staubwolke über den Atlantik in Richtung Westen. Sie dürfte demnach bereits in diesen Tagen die Karibik erreichen. Ausläufer seien am kommenden Wochenende auch auf der Iberischen Halbinsel und in Teilen Westeuropas zu erwarten, hieß es.