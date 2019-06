Hohe Temperaturen und Gewitter Tief "Momo" bringt Regen, Hagel und orkanartige Böen

In weiten Teilen Deutschlands kann es am Mittwoch zu Schauern und mitunter kräftigen Gewittern kommen. Tief "Momo" ziehe von Frankreich über die Nordsee in Richtung Skandinavien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Westen und Nordwesten muss mit starken Gewittern gerechnet werden, die teils unwetterartig ausfallen und heftigen Regen, Hagel und einzelne orkanartigen Böen mit sich bringen können.

Im Osten und Süden scheint zwar längere Zeit die Sonne bei Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Doch auch dort können sich laut DWD am Nachmittag einzelne kräftige Gewitter bilden.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen demnach in der Westhälfte tagsüber nur noch auf 20 bis 25 Grad an. Im Osten und Süden kommt es bei Höchstwerten von bis zu 29 Grad wiederholt zu Schauern und Gewittern.

Zum Wochenende beruhigt sich die Lage, und es bleibt überwiegend trocken. Am Freitag und Samstag liegen die Werte zwischen 20 und 26 Grad, ab Sonntag wird es dann langsam wieder heißer.