Rimini wieder gut erreichbar

Das Wetter bleibe auch am Pfingstsonntag und -montag meist freundlich und trocken. Am Sonntag sind im Norden örtlich ein paar Regentropfen und an den Alpen vereinzelt Wärmegewitter möglich. Im Norden wird es maximal 23 Grad warm, im restlichen Land bleibt es laut DWD sommerlich-warm bei bis zu 27 Grad. Dazu gibt es schwachen bis mäßigen, im Nordseeumfeld stark böig auffrischenden Wind aus Nord bis Nordost.

Auch für Pfingsturlauber, die es nach Italien zieht, gibt es gute Nachrichten. Nachdem zuletzt erst Dürre und Trockenheit rund um den Gardasee heimsuchten – und nun Überschwemmungen in der Emilia-Romagna zu schweren Schäden führten, hat sich die Lage dort zumindest etwas beruhigt. Die nächsten Tage und Wochen dürften allerdings unbeständig bleiben, vermuten Meteorologen.