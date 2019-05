Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen Väter nach #MeToo

Wer seine Kinder gleichberechtigt erziehen will, wird scheitern. Jeden Tag. Das sagt Nils Pickert, Chefredakteur von "Pinkstinks". Und dennoch: "Ich versuche meine Kinder nicht zu Dingen anzuhalten, die nur einer gesellschaftlichen Konformität entsprechen."

Mit uns - Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann - spricht er in der siebten Folge von "Drei Väter - ein Podcast" darüber, weshalb man als Vater versuchen sollte, gegen festgefahrene Erziehungsbilder zu rebellieren.

"Ich würde von mir selbst sagen, dass ich meine Kinder stereotypisch erziehe und mich nur dagegen wehre", sagt Pickert. "Männer sollten nicht glauben, dass Gleichberechtigung von alleine passiert."

Auch wir haben noch immer Bilder und Vorstellungen über Jungen und Mädchen im Kopf, die nicht mehr zeitgemäß sind. Dem wollen wir nachgehen: Wir drei sind alle Väter von Töchtern. Wie sehr beeinflusst das unsere Erziehung? Gehen wir mit unseren Töchtern anders um? Und würden wir uns bei einem Sohn anders verhalten?

Weit über ein Jahr nach #MeToo: Menschen debattieren noch immer viel über Sexismus am Arbeitsplatz, im Privaten. Wir sprechen darüber, ob sich dadurch etwas in unserer Rolle als Vater verändert hat.

"Sei kein Idiot"

"Eigentlich braucht man kein Kind, um sich an die einfache Regel zu halten: Sei kein Idiot", sagt einer von uns. "Ich kann nicht sehen, dass es etwas Schlechtes sein soll, durch seine Tochter etwas hinzugelernt zu haben", ein anderer.

Bisher haben wir im Podcast von SPIEGEL ONLINE über das Rollenbild des Vaters, die Geburt, die ersten Wochen, die Elternzeit, die Vereinbarkeit von Familie und Berufund über die Diskriminierung von Väterngesprochen (hier eine Übersicht aller Folgen). In dieser Ausgabe "Die Gleichberechtigung: Jungen vs. Mädchen" schauen wir uns die Geschlechterklischees bei Kinder an.

Die Schauspielerin Maria Furtwängler ist da ziemlich eindeutig: "Es geht darum, dass wir uns unserer Vorurteile bewusst werden." Männer erklären die Welt? Retten den Planeten? Machen einen Podcast? "Welche Bilder produzieren wir da eigentlich?", fragt Furtwängler im Podcast.

DPA Schauspielerin Maria Furtwängler: "Welche Bilder produzieren wir da eigentlich?"

Als "Tatort"-Kommissarin widersetzt sie sich vielen weiblichen Klischees. Eine von ihr und der Universität Rostock initiierte Studie hat schon vor einiger Zeit die Geschlechterdarstellungen in deutschen TV- und Kinoproduktionen untersucht. Dabei kam heraus: Um die Diversität steht es noch immer schlecht. Ähnliches hat die Süddeutsche Zeitung auch für Kinderbücher herausgefunden.

Sich gegen Klischees zur Wehr setzen - sie zumindest besser zu erkennen. Sich seiner eigenen Rolle als Mann und Vater bewusst zu werden, das ist ein bisschen der Versuch dieser Podcast-Folge.

Und Pickert beruhigt: "Die meisten Eltern, die ich kenne, wollen das Beste für ihr Kind", sagt er. Daher sollte man sie eher im Rahmen ihrer Möglichkeiten ermutigen. Einfach sagen: "Schau mal, deine Tochter hat Lust auf Fechten, dein Sohn auf Kuscheln. Hilf ihnen dabei!"

