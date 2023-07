Frauen müssen von nun an in Wiesbadener Schwimmbädern kein Bikinioberteil mehr tragen. Der Oben-ohne-Besuch ist nun auch für sie möglich. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Stadtverordneten, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Er gelte in allen städtischen Frei- und Hallenbädern sowie dem Thermalbad Aukammtal.