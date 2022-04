»Das waren zwei Jahre, die wir nicht vergessen werden«, sagte der König in einer zentralen Ansprache mit Blick auf die Coronapandemie sowie ein schweres Hochwasser, das die südliche Provinz Limburg im vergangenen Jahr getroffen hatte. Die Niederländer müssten mit Blick auf den Krieg in der Ukraine dankbar sein, dass sie zusammen in Frieden und Sicherheit feiern könnten. »Deshalb müssen wir auch immer kämpfen für unsere Demokratie, unseren Frieden und unsere Sicherheit und gemeinsam zeigen, dass wir in einem freien Land leben wollen«, so Willem-Alexander.

Bei Sonnenschein strömten die Menschen, teils mit Kleidung oder Hüten in der orangen Farbe des Königshauses, in die Städte, vielerorts entstand dichtes Gedränge. In Amsterdam rief die Polizei sogar dazu auf, nicht mehr per Boot in die Stadt zu kommen, da auf dem Wasser, insbesondere in den Grachten, zu viel Verkehr herrsche. Feiernde Menschen waren dort mit kleinen Booten unterwegs.