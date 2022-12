Zum Ende des Jahres blickt das SPIEGEL-Daily-Team zurück auf die guten Nachrichten 2022. Es geht also nicht um die allgegenwärtigen Krisen oder den Krieg. Sondern um einen Mann, der sein persönliches »Liebesticket« entdeckt hat und einen Pizzabäcker, der gegen die ganz großen des Fußball-Business gewonnen hat.

Und es ging in dieser Podcast-Woche um das Debakel, das Donald Trump kurz vor Weihnachten erlebt hat und das nun seine politischen Ambitionen gefährdet. Wegen des Sturms aufs Kapitol droht ihm tatsächlich eine Anklage und möglicherweise sogar eine Freiheitsstrafe. Roland Nelles, SPIEGEL-Korrespondent in Washington, D.C., erklärt, wie es dazu kam.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Wie unsere Auslandskorrespondenten in den USA, Südasien und Afrika die Klimakrise gespürt haben und wie andere Länder darauf reagieren. Und wir hören von Menschen, deren Geschichten unserem Team besonders in Erinnerung geblieben sind. Was ist aus ihnen geworden?

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .