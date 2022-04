»Nicht alle Russen unterstützen den Krieg gegen die Ukraine«, das ist die Botschaft des Aktivistenpärchens Polina und Arshak. Zu Beginn des Krieges sind sie in Moskau auf die Straße gegangen – stets in der Angst, festgenommen zu werden. Dann wurde der Druck zu hoch. In der Wochenzusammenfassung von SPIEGEL Daily hören Sie, wie drastisch sich ihr Leben seit Kriegsbeginn geändert hat.